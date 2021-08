C’est l’une des sensations de ce premier tour de Coupe de Belgique. Malgré son statut de favorite, l’Union Namur s’est inclinée dimanche après-midi sur le terrain de Bierbeek (P1 Brabant flamand) et quitte déjà la compétition. Une immense déception pour le club et les supporters.

"On aurait aimé passer pour pouvoir avoir une affiche à la maison et revoir des supporters aux Bas-Prés. Pour la continuité de notre préparation, aller au tour suivant aurait également été bien plus intéressant. Idem pour les recettes du club", explique le défenseur Loïc Vander Cammen, buteur sur corner ce dimanche.