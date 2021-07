Mercredi soir, aux Bas-Prés, Namur recevait Rochefort pour une joute amicale aux allures de duel entre deux futurs ténors de la D3 ACFF A et B. Finalement, après des temps forts en faveur des deux formations, avec notamment quelques poteaux de part et d’autre, elles se quitteront dos à dos, sur un score de partage (1-1). Les buteurs du soir ? Maxime Lambert pour les Ardennais, et Erwin Senakuku en fin de rencontre.

"C’était un très bon match de préparation, glisse un Zoran Bojovic satisfait côté namurois.