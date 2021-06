Cela n’a pris que quelques années. Namur est désormais un nom qui résonne dans le monde du cyclocross. Citez le nom de cette ville à des champions de la trempe de Mathieu van der Poel, Wout Van Aert ou Tom Pidcock et ils parleront directement de la Citadelle. Et d’une des épreuves les plus dures et les plus suivies de la saison avec la manche de la Coupe du Monde.

Mais en 2022, Namur ne va pas figurer au calendrier de la Coupe du Monde. "À la place, nous allons organiser les Championnats d’Europe de la discipline", détaille Maxime Prévot, le bourgmestre. "Ce sera les 5 et 6 novembre. Nous sommes fiers. Car le cyclocross était une discipline moins connue en Wallonie qu’en Flandres quand le cyclocross de Namur n’existait pas encore, quand nous l’avons lancé en 2009, juste après avoir acté la fin de l’épreuve mythique du motocross. Mais elle s’est popularisée à une vitesse fulgurante."