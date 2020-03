Il se passe toujours quelque chose avec l’UR Namur-FLV. On a encore pu le vérifier ce mardi à l’occasion d’un match amical à Ciney (D3B), où les Merles se sont inclinés… 10-1 !

"Déjà, il y a eu un problème de communication et on n’avait pas de maillot, on a joué avec ceux de Ciney", raconte le défenseur namurois Alexandre Vanderlin. "L’arbitre n’a pas voulu commencer le match plus tard et on l’a débuté à 20h s