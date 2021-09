Deuxième match de championnat pour les Namuroises et déjà un premier derby face aux Ladies de Charleroi. Après une défaite face à Kangoeroes, elles doivent absolument prendre des points ce soir. “Nous allons maintenant jouer contre trois équipes à notre portée, à savoir Charleroi, Lummen et Pepinster, précise le coach Aurélien Garraux. L’objectif sera clairement le trois sur trois. On progresse après chaque match et entraînement, mais il y a encore du boulot. Nous ne sommes pas encore au niveau où l’on voudrait être.”

Si cela fait plus d’un an que les deux équipes ne sont pas affrontées, le coach Garraux a bien analysé le nouveau noyau de Charleroi. “Elles ont trois étrangères, et des joueuses belges qui connaissent très bien la D1 dames, comme les sœurs Mukeba, qui viennent de Kangoeroes, ou encore Botriaux. (...)