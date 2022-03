O.C. et A.G.

Le Basket Namur Capital avait deux équipes inscrites en finale de la Coupe, les U19 et les U16, toutes les deux coachées par Benoît Aerts et qui affrontaient Liège. Les U19 ont lancé les festivités dès 10 h. Ou plutôt les U17, puisqu’en réalité, c’est l’équipe des U17 de Namur qui s’était inscrite en Coupe AWBB chez les U19, n’ayant pas de coupe dans leur catégorie. À l’issue de la rencontre, les filles de Benoît Aerts s’inclinent face à une équipe plus expérimentée (71-83). "Nous entamons cette rencontre de la meilleure des façons, confie le coach. Ce n’est que dans le dernier quart que nous lâchons prise, face à l’expérience liégeoise." (...)