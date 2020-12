Les Namurois ont clôturé la phase classique ce week-end. Ils se sont lourdement inclinés face au Watducks (1-7) et au Dragons (0-6). Deux défaites très sévères dans les chiffres qui contrastent avec la progression observée ces derniers temps. Les 22 et 28 novembre, Namur avait pris ses quatre premiers points en DH, au Old Club (2-3) et face au Daring (3-3).

"La saison dernière, notre compteur était resté bloqué à zéro et les joueurs m’ont rappelé que cet été, nous nous étions fixé l’objectif de prendre quatre unités",