Le Namuraid aurait dû fêter sa 13e édition l’année dernière mais avait été annulé suite au Covid. Les participants avaient alors eu le choix de se faire rembourser ou de maintenir leur inscription pour 2021. Ce sont alors 850 équipages qui avaient décidé de se donner rendez-vous le dimanche 20 juin 2021. Les organisateurs ont annoncé ne pas accueillir plus d’inscriptions pour l’instant, tant que la situation sanitaire ne sera pas plus claire. Ils espèrent pouvoir statuer mi-février sur la tenue ou non de l’événement.