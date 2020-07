Les piscines de Jambes et Saint-Servais sont de nouveau accessibles au grand public depuis le 6 juillet. Celle de Salzinnes a rouvert ses portes cinq jours plus tôt mais n’est réservée qu’aux deux clubs namurois. Le NOC a d’emblée pu s’organiser pour permettre aux vrais compétiteurs de s’entraîner du lundi au vendredi, de 8h30 à 10h, la section loisir bénéficiant quant à elle des installations trois soirs par semaine.

Le Squale a quant à lui préféré attendre le 1er août avant de reprendre ses activités. “On a pris notre temps pour être certain de récupérer progressivement nos moniteurs”, confie la présidente Chantal Eloy. “Les joueurs du water-polo sont déjà retournés à l’eau le 9 juillet mais sinon, nous sommes surtout centrés sur les familles et la nage loisir.”

Seules 50 personnes peuvent être présentes dans l’eau, encadrement compris. Il a donc fallu mettre en place un système de réservations assez strict pour respecter le principe de bulles. “La piscine de Salzinnes permet d’éviter que les nageurs se croisent, à nous de faire en sorte que cela soit effectivement le cas. L’accès au vestiaire ne sera par exemple possible que cinq minutes avant le cours et les portes seront ensuite fermées.”

Le mercredi sera réservé à la natation, le jeudi à l’aquagym et au water-polo et le samedi à la natation synchronisée. “Nous avons 600 membres, peut-être que certains sont en vacances ou auront peur de reprendre maintenant, mais le but est de satisfaire le plus grand monde. Raison pour laquelle il ne sera possible de participer qu’à un seul des cinq cours hebdomadaires, avec clôture des inscriptions le mercredi précédant la semaine en question.”

Difficile à l’heure actuelle de prédire comment va évoluer la situation sanitaire et comment s’organiseront les cours à partir de la rentrée scolaire. Autre souci, la piscine de Salzinnes fermera définitivement ses portes le 31 décembre. Il faudra retrouver des plages horaires dans les deux autres piscines communales. “Différents scénarios sont à l’étude mais on a vu avec le contexte particulier que l’on vit que la Ville est réactive et à l’écoute. Le bassin de natation d’Auvelais va aussi fermer pendant un an. Ce sont 100 membres qu’il faudra déplacer.”

En attendant, les adeptes de la natation synchronisée seront les premiers à reprendre le collier samedi prochain.