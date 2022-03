Les Borquins n'ont joué que cinq minutes, les cinq premières. Menés 10-11, les hommes de Bastien Gilain ont ensuite vu Natoyer arroser à distance : seize bombes sur le match. Incapable de réagir, Saint-Hubert va prendre l'eau pour finalement s'incliner 47-97 alors que le score était déjà de 21-49 au repos. "Notre meilleur match de la saison, confiait Laurent Constantiello. Nous sommes une équipe capable d'être en feu. Ce vendredi, nous l'avons été pendant quarante minutes, sans jamais donner l'occasion à Saint-Hubert de revenir dans le match. Nous avons vraiment bien joué en défense. Et devant, tout rentrait."



Calme sur son banc de touche, Bastien Gilain était cependant très déçu, et faché, par le comportement des siens. « Nous avons entraînement mercredi, les gars ne verront pas le ballon pendant une heure et demie, prévient Bastien Gilain. Il y a deux possibilités. Soit ce qui s’est passé ce vendredi soir est un grave accident et nous réagissons vendredi contre Aubel. Soit ce n’était pas un accident et il faudra se poser les bonnes questions et peut-être revoir la copie et certains engagements pris. Je vais me remettre en question. Je veux progresser avec ce groupe. Reste à voir s’il en a envie. Ce que j’ai vu vendredi, c’est inacceptable. Je suis resté calme ? Nous étions déjà assez ridicules, pas besoin d’en rajouter. »