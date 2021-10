Surprenant ! Son nom n’était pas apparu dans les classements ces dernières semaines, depuis la reprise des compétitions dans les labourés. Habitué à jouer les victoires en Wallonie et les belles places d’honneur en Flandres, Néo Lamot était aux abonnés absent des rubriques de résultats. Et il va le rester. Car cet ancien membre du Ser Vélo Team de Laurent Servais ou du club de Balen a décidé d’arrêter.

"Cela n’a pas été une décision facile à prendre, commente celui qui avait notamment été champion de Wallonie chez les cadets. J’ai ressenti le besoin de faire une pause au niveau de la route. Mais aussi pour le cyclo-cross. Le mental ne suivait pas. Je n’avais plus envie de me mettre de la pression. Et j’ai décidé d’arrêter."

Une décision qui date déjà de plusieurs mois. "Oui, j’ai fait ce choix au mois de juin, mais je n’en avais pas parlé publiquement, raconte encore Néo Lamot. Mais comme la saison de cyclo-cross a repris, plusieurs personnes me contactent pour voir où j’en suis. C’est vrai que cela me fait un peu bizarre de voir tous les résultats de cyclo-cross passer, de me dire que je ne suis plus dans le circuit. Le choix a été dur d’arrêter, mais c’est ce dont j’avais besoin."

Sans pour autant tout mettre de côté. "Je continue à faire du sport, à faire quelques sorties à vélo, pour maintenir la condition, pour le plaisir, et j’irai aussi peut-être voir quelques cyclo-cross", ajoute encore Néo Lamot.