La R1 dames de Loyers connait désormais son coach pour la saison prochaine.

Il a trois semaines, Stéphane Dehasse annonçait qu’il n’entraînerait plus les Dames de Loyers la saison prochaine. Après huit ans de bons et loyaux services, il entend consacrer plus de temps à sa famille. Le club vient de lui désigner un successeur. Il s’agit du Namurois Nicolas Maigret qui coache depuis deux ans la R2 du Spirou Ladies.