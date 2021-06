Loyers n’a réalisé qu’un transfert lors de ce mercato, mais il pouvait difficilement être plus flamboyant. Les Rouges viennent d’acter la venue de Niels Marnegrave, professionnel depuis 16 ans, triple champion de Belgique avec Ostende et ancien international belge.

Vendredi dernier, il a encore disputé la demi-finale retour des playoffs avec Limburg face à Ostende. À peine sa carrière pro terminée, le voilà qui s’engage donc en… R1.

" Je ne pouvais pas arrêter comme cela du jour au lendemain et je m’étais toujours promis de rejouer sous les ordres de papa (NdlR : Julien)", explique-t-il. "Il m’avait déjà entraîné à Liège et à Mons-Hainaut mais cela remonte déjà plus de 15 ans. Je savais que le groupe namurois était au complet. Je ne voulais prendre la place de personne mais tous les joueurs m’ont accueilli les bras ouverts."

Le distributeur s’apprête à vivre une saison chargée. Il sera l’assistant de Sachat Massot en D1 à Limburg, tout en coachant l’équipe C qui évoluera en R1 flamande.

"On joue le vendredi à domicile, mais c’est vrai qu’il va falloir gérer tous les horaires. Je ne m’engage pas à la légère à Loyers, je n’ai pas envie de juste venir faire l’une ou l’autre pige, mais le club est au courant qu’à Limburg c’est mon boulot. Ceci dit, j’habite à Braives, quasiment entre les deux clubs."

Reste que Niels entend avant tout prendre du plaisir à l’échelon régional, où il sera forcément l’attraction.

"Je n’aurai aucune pression, je ne serai pas là pour tout révolutionner, mais je me connais, je ne supporte pas la défaite. Que cela soit en R1 ou D1, cela ne changera rien."

Mais le meneur peut surtout jeter un coup d’œil dans le rétroviseur avec la satisfaction d’avoir tiré le maximum de sa carrière.

"Mon grand regret est de ne pas avoir joué l’Euro 2013 alors que j’avais disputé la campagne de qualifications. Pour le reste, avoir signé trois doublés consécutifs avec Ostende, c’est exceptionnel. Personne ne m’aurait prédit cela lorsque j’étais jeune. Je n’ai pas découvert un championnat étranger, mais j’ai toujours préféré jouer le top en Belgique plutôt que le maintien dans une compétition plus relevée."