Une semaine après avoir pris le dessus sur Ciney, Namur a droit à un deuxième derby pour commencer l’année. En déplacement à Boninne, qui affiche un bilan de cinq victoires et six défaites, les filles de Jérémy Palix partent avec les faveurs des pronostics. "C’est un match que nous pouvons prendre, mais rien n’est joué d’avance, commente la jeune Nora Hucorne. Mais avant de jouer face à Fleurus vendredi prochain, ce serait bien d’enchaîner un deuxième succès et de faire le plein de confiance."