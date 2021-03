Nora O’Sullivan est revenue à Namur l’été dernier après des piges à Ciney (R1) et Kangoeroes (D1). A 23 ans, la Profondevilloise est à présent une valeur sûre de l’élite nationale.

Après la blessure de la Portugaise Viana, elle est même devenue première meneuse et compte vingt minutes de temps de jeu en moyenne par match depuis le début de saison. L’annonce de son transfert à Neufchâteau (R1) la saison prochaine est fort surprenante.

"Je termine mes études en éducation physique cette année et je compte me lancer sur le marché du travail", confie-t-elle. "J’aimerais être professeure de psychomotricité et j’estime que c’est incompatible avec le basket de haut niveau. J’en ai discuté avec le président Jean-François Davreux et il a tout à fait compris mon choix de vie."