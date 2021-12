Natation - Florine Gaspard est entrée dans l’histoire

natation Quelle fin de saison exceptionnelle pour Florine Gaspard. Après des moments plus compliqués, la Bastognarde, qui a intégré un club à Marseille voici quelques mois, a réalisé des performances éblouissantes dans le dernier trimestre de l’année. Ses performances ? Citons évidemment sa sixième place sur 50 m brasse aux Championnats d’Europe où elle a explosé le record de Belgique dans cette catégorie. Florine Gaspard a également décroché quatre titres aux Championnats de Belgique. Quelques jours plus tard, en France, la nageuse bastognarde a aussi remporté trois titres nationaux. Le premier sur 50 mètres brasse, le deuxième sur 100 mètres brasse et le troisième lors d’un relais mixte avec son club. Récemment, Florine Gaspard a également pris part aux championnats du Monde en petit bassin à Abu Dhabi où elle s’est hissée en demi-finale sur le 50 mètres brasse.

© Belga



Ultra-Trail - Une 49e place à la Diagonale des Fous pour Damien Libert

C’était sans doute le rendez-vous sportif de sa carrière et il a répondu présent sans se mettre de pression. Le traileur namurois Damien Libert a fièrement représenté la Belgique lors de sa première Diagonale des Fous (160km et 9400D +) en octobre 2021. Prudent avant la course, il disait vouloir la terminer en moins de 40h00. Il a finalement pulvérisé cette prévision en bouclant cet ultra-trail en 32h00:46 secondes. Une performance qui lui a permis d’accrocher une 49e place presque inespérée et surtout de finir premier Belge.

© JP Meurice



Cyclisme - La confirmation Arnaud De Lie

Après une année 2020 exceptionnelle chez les juniors, Arnaud De Lie avait intégré l’équipe U23 de Lotto-Soudal pour 2021. Et le gamin de Lescheret n’a pas fait dans le détail. Dès sa première course avec les pros, il a décroché la troisième place du Grand Prix Vermarc. Il a également gagné cinq épreuves UCI cette saison avec des victoires au Circuit des Ardennes ou encore au GP Color Code. Citons aussi des places d’honneur au Tour de L’Avenir. Et qui sait comment les choses auraient tourné pour De Lie sans cette chute aux Mondiaux de Louvain alors qu’il semblait très bien en jambes. Ses résultats lui ont d’ailleurs permis de décrocher un contrat pro chez Lotto-Soudal pour 2022.

© JC Guillaume



Football - La révélation Hugo Siquet

Encore inconnu voici un peu plus d’un an, Hugo Siquet est devenu une des plus belles promesses du football belge. Originaire de Petit-Han, le jeune homme a fait son trou au Standard. Après avoir eu droit à quelques minutes à la fin de l’année 2020 sous Philippe Montanier, le latéral droit a débuté l’année 2021 comme titulaire lors de l’arrivée de Mbaye Leye chez les Rouches. Un statut qu’il n’a plus jamais quitté. Très offensif, et doté d’une qualité de centre supérieure à la moyenne, Hugo Siquet a rapidement fait son trou à Sclessin où il est devenu un des chouchous du public. Suivi par Roberto Martinez, qui l’a notamment convié à un entraînement avec les Diables, Hugo Siquet, qui était déjà courtisé cet été, va découvrir l’étranger dans quelques jours puisqu’il s’est engagé pour quatre ans et demi avec le club de Fribourg, une des belles surprises de la saison en Bundesliga.

© Belga



Athlétisme - Eliott Crestan, une médaille sur 800 mètres et une demi-finale aux JO

Eliott Crestan sait rebondir. Blessé pendant plusieurs mois, le Namurois a vécu une année 2021 exceptionnelle. Spécialiste du 800 mètres, Eliott Crestan est rentré de l’Euro U23 avec une médaille d’argent dans les valises. Mais l’athlète a surtout pris part aux Jeux Olympiques, où il a vu son parcours s’arrêter en demi-finale. Revenu à son meilleur niveau, le coureur du SMAC, qui avait battu le record de Belgique du 800 mètres en salle au début de l’année 2021, tâchera de confirmer l’année prochaine avec notamment les Championnats du Monde outdoor et en salle.