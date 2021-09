Trois unités séparent Ciney, intransigeant leader de la P1, des Grand-Leeziens de Dany Verkamer. Ce mercredi soir, en match d’alignement comptant pour la cinquième journée de championnat, les Cinaciens vont tenter de prendre un peu plus leurs distances face à ce qu’ils considèrent comme un concurrent direct. "Pour moi, c’est la plus grosse équipe de la série et le gros favori du championnat, pointe David Maucq, T1 de la RUW. Pour Ciney, ce sera un bon test. Il nous restera Biesme et Andenne ensuite, avant d’avoir une série de matchs plus abordables. Chez nous, nous devons remporter ce match qui, en plus, est important pour le gain de la tranche."

À Grand-Leez, malgré l’ampleur de l’affiche, on ne se met pas de pression inutile. "Certes, c’est un gros match, mais ce n’est que le sixième de la saison, indique Dany Verkamer. Ce sera sans doute une belle partie, entre deux belles équipes. Ciney a des armes pour nous faire mal, mais nous en avons aussi. Cela risque d’être spectaculaire." Voilà les joueurs avertis. Et le public aussi.