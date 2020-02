Il s'est imposé ce dimanche en catégorie sprint de descente de rivière.

Le kayakiste dinantais Maxime Richard a été sacré champion de Belgique de descente de rivière, en sprint, ce dimanche sur le bassin artificiel du Mava en région liégeoise. « Je gagne devant Samuel Pype (0,1sec) et Gabriel Decoster (1,1sec). Léo Montulet du RCMNL (Royal Cercle Nautique Meuse et Lesse) termine 4e et Laurane Sinnesael gagne chez les dames devant deux représentes du club de Mechelen", nous précise Maxime Richard. "On est depuis ce lundi matin à Chiny pour un stage national spécifique de descente avec les meilleurs espoirs jusque jeudi inclus », termine le champion dinantais.