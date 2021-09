C’est l’année de l’éclosion pour Maxence Place. Le junior de première année a enchaîné les résultats internationaux en 2021, pour sa découverte de la catégorie. Et il continue sur sa belle lancée. Après avoir remporté la course de côte de Couvin, après avoir représenté la Belgique au dernier Championnat d’Europe, avec une 26e place décrochée à Trente, il a confirmé son potentiel dans les contre-la-montre (il avait récemment fini sixième de celui du Rubieland, en Suisse), puisqu’il s’est classé quatrième de celui de l’Empereur des Juniors, ce samedi matin, à Wulpen. Sur ce court chrono de six bornes, il n’a été devancé que de six secondes par le Britannique Jamie Whichter. Il est à nouveau troisième meilleur jeune (comme il l’avait été à Aubel-Thimister-Stavelot et au GP du Rubieland, en Suisse) du classement général avant les deux prochaines étapes de cette course UCI de catégorie 1. A noter également les belles prestations d’autres Wallons, Thibaut Bernard cinquième et Noah Detalle onzième.