La saison prochaine, le RBC Ciney entamera un nouveau cycle suite aux départs de six joueurs importants.



Pour rappel, François Bully (Waremme), Alexis Husson (Belgrade), Romain Degée (Natoye), François Pirlot (Natoye) et Gauthier Guéry (Natoye) ont décidé de quitter la navire cinacien depuis plusieurs mois, sans oublier l’arrêt de Jérôme Absil.



Dans le rayon des arrivées, le coach Yohan Balthazar vient d'officialiser la venue d'un nouveau joueur en la personne de Valentin Weiler. Ce jeune meneur de 24 ans, vif, adroit et rapide, apportera son explosivité au collectif cinacien. Formé à Bastogne, il arrive en ligne direct de Liège Basket, autre formation de R1. Il est également passé par Libramont (P1), Bertrix (P1) ainsi que par le club français de Carros.



Sur le plan extra-sportif, Valentin Weiler est également connu pour avoir participé à deux émissions de téléréalité, à savoir "The Love Experiment" et "Le Sens de l'Effort".