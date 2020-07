Après trois saisons, il quitte son poste.

Alors que les équipes commencent à entrevoir la prochaine reprise des entrainements, un petit séisme a eu lieu à Couvin.

En effet, le coach, Olivier Defresne a annoncé qu'il quittait ses fonctions.

"Après 3 années à la tête de l'équipe Fanion Olivier Defresne ne sera plus le T1 de la RESCMF la prochaine saison.

Pour raisons personnelles et Privées, "Oli" a décidé de ne plus continuer l'aventure avec les Bleus.

L'ensemble de la RESCMF te souhaite le meilleur pour le futur", peut-on lire sur le Facebook du club.

La RESCMF lui cherche un successeur pour la D2 ACFF. Vous pouvez envoyer vos candidatures à hanlud@hotmail.com.