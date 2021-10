L’Union Namur tient son nouveau coach. Il s’agit d’Olivier Defresnes, que l’on a bien connu à la tête de Couvin-Mariembourg entre 2017 et 2020. « Après un break pour raisons personnelles, Olivier est très motivé à l’idée de coacher à nouveau une équipe ambitieuse et d’atteindre les objectifs que l’Union Namur s’est fixé, à commencer par remonter en D2 au plus tôt", indique le club. Il sera épaulé par Jérôme Patris (T2) qui vient d’assurer l’intérim durant deux rencontres. Enfin, Gaby Perone qui a déjà travaillé avec Olivier Defresne au Sporting de Charleroi a été désigné comme entraîneur des gardiens. Ce staff nouvellement composé commencera l’aventure ce mercredi.