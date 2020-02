Namur On ne jouera pas au foot en province de Namur ce week-end ! M. S.

La météo a eu raison du football.

Il a plus beaucoup depuis ce vendredi soir. Malgré les accalmies des dernières heures, le CP Namur a décrété une remise générale dans la province pour toutes les équipes de jeunes, premières et réserves provinciales. Seuls les matchs amicaux déclarés sur synthétique sont autorisés si la surface est praticable.



Les jeunes avaient déjà été remis plus tôt dans la journée.