C’est une blessure dont Alfred Ouedraogo et toute l’Union rochefortoise se seraient bien passés. Le 1er août lors d’un amical à Visé, l’ailier a été grièvement touché au genou lors d’un contact avec un adversaire. Le verdict est sans appel : rupture partielle des ligaments croisés du genou et une opération programmée le 26 août. On ne reverra pas Alfred Ouedraogo sur un terrain avant février 2021, au mieux. Une tuile pour les Marcassins.