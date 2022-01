Opération sauvetage pour Namur: "Cette équipe et ce club méritent de rester en N1" Namur Ménagé Loïc © Pickar

Pour se sauver, Namur doit enfin décoller.



Avec un petit point pris en neuf sorties, dire que le bilan de Namur répond aux attentes en N1 serait un des plus gros mensonges de ce début d’année. Et le déplacement de ce samedi à Noorderkempen, troisième de la série, s’apparente à tout sauf à une partie de plaisir pour les Namuroises. "C’est certain qu’il s’agit d’un gros déplacement. Mais de toute manière, tous nos matches sont compliqués", indique Lucie Rousselin, débarrassée de ses soucis au genou. "Quand j’ai vu notre reprise au mois d’août et au mois de septembre, je pensais vraiment que nous avions toutes nos chances. Nous n’avions d’ailleurs pas trop mal commencé la saison puisque nous nous accrochions vraiment et qu’il ne manquait pas grand-chose. Mais depuis quelques semaines, c’est plus compliqué. Nous n’arrivons plus à rebondir comme nous savions le faire auparavant. Maintenant, rien n’est joué. Il nous reste onze matches pour décrocher le maintien. Cette équipe et ce club méritent de rester en N1."