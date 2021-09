La rencontre entre le leader cinacien et son dauphin grand-leezien, prévue ce samedi soir au Stade Tillieux, n’aura pas lieu. Le covid semble ne pas vouloir s’arrêter de perturber nos championnats.

On jouera un match de moins ce week-end en P1 namuroise: Ciney – Grand-Leez, prévu ce samedi à 20h, est remis en raison d’un cas de covid côté visité. La rencontre sera reportée, vraisemblablement, au mercredi 29 septembre.

À Ciney, un des joueurs est touché par le virus et une partie du noyau est en quarantaine.



"Jusqu’à présent, aucun autre cas n’a été détecté. Néanmoins, cinq de nos joueurs ne sont pas vaccinés et dans ce cas, le protocole de l’ACFF prévoit une mise en quarantaine de 7 jours, même après un test négatif. Nous sommes donc contraints de demander le report du match", explique l’entraîneur cinacien David Maucq. "C’est ennuyant pour nous car, en plus du match, une présentation de toutes les équipes du club était prévue avant la rencontre. Nous verrons comment va évoluer la situation dans les jours à venir."