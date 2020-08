P2: Sart-Bernard et De Keteleaere se séparent Namur G. P. Des divergences de vue avec le président en seraient la cause © Shutterstock

L’ancien entraîneur de Profondeville et du Condruzien Vincent De Keteleaere avait repris Sart-Bernard (P2) en octobre 2019 et avait finalement assuré le maintien de l’équipe au sein de l’antichambre de l’élite provinciale namuroise.



Mardi soir, il a appris qu’il n’était plus le coach, alors même que la saison n’a pas officiellement recommencé.



Des divergences de vue avec le président Serge Vancopenolle en seraient la cause. Son successeur doit forcément encore être désigné.