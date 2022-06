Samedi soir, le club naninnois a dévoilé son visage pour la saison 2022-2023. Les “ Mauves ”, qui ont terminé huitièmes, souhaitent passer un cap.“ Le pari des jeunes s’est révélé payant, souriait le coach, Stéphane Decraux.Cinq d’entre eux ont été titulaires à part entière. Qui ne progresse pas régresse. Nous allons essayer de nous appuyer sur la bonne dynamique de notre troisième tranche. ”

Le club pourra compter sur un noyau semblable à celui de cette année.“ Je conserve l’entièreté du groupe qui a disputé la seconde partie de la saison. J’ai ajouté ce qui nous manquait, car je souhaite une certaine continuité. J’ai dès lors ciblé des renforts expérimentés. ”

Alors qu’Adrien Saremans (U19 IP Ciney) constitue un pari sur l’avenir, Denis Baugniet (avant-centre, Hainaut), Alexandre Baume (meneur de jeu, PAC Buzet, Hainaut) et Thomas Vermeren (Fernelmont-Hemptinne, P1 Namur) ont pour mission d’apporter leur expérience.“ L’objectif est d’insuffler plus de stabilité et d’équilibre. Ce n’était pas le seul critère. On connaît l’ADN du club. La mentalité reste le premier critère. ”

Afin de maintenir tous les joueurs concernés, le noyau a été réduit à vingt éléments.“ Je ne voulais pas barrer les jeunes avec un noyau pléthorique. Je cherche encore un gardien de but. ”

À l’instar des saisons précédentes, la reprise verra les éléments de P2, P4, U19 et U17 se retrouver le même jour.“ Les dix premiers jours d’entraînement sont communs. Cela permet de nouer des liens. Les groupes seront ensuite séparés, en fonction des besoins bien spécifiques. ”

Une collaboration entre la P2 et la P4 sera effective.“ D’ailleurs, un élément de l’équipe B a déjà rejoint le noyau A. Il y a un pont entre les deux groupes. C’est comme cela que cela se passe à Naninne. Les groupes sont ouverts. ”

Pour la première fois, le noyau A partira en stage, le dernier week-end de juillet. Le séjour à Cul-des-Sarts a pour objectif de souder les liens.“ Je ne fixerai pas d’objectif chiffré au groupe. Puisque nous sommes mieux armés que la saison passée, l’ambition est de faire mieux que la huitième place. Pour ce faire, nous devrons accrocher les cadors de la série. ”

Le calendrier :reprise le 18 juillet à Naninne (19h30), stage du 29 au 31 juillet, matches amicaux le 27 juillet (20h) à Thy-le-Château, le 3 août (20) contre Haversin (P1), le 9 août (20h) à Flavion-Morialmé (P2) et le 16 août (20h) à Anhée (P2).