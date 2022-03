Pas de bagarre mais une belle victoire pour Rochefort Namur Thibaut MARMIGNON © De Laminne

Au pied du mur, l’Union Rochefortoise a remis les pendules à l’heure.



Au pied du mur après leur bilan indigne d’un candidat au titre et mis devant leurs responsabilités par les Roch Boys et leur banderole sans équivoque ("ce soir, c’est la victoire sinon, c’est la bagarre"), les Rochefortois ont répondu de la plus belle des manières face à l’armada liégeoise. À l’exception du but de Bruylandts dans les arrêts de jeu, les Famennois ont rendu une copie quasi parfaite. "Même si ce petit goal m’embête un peu, je pense que nous ne sommes pas très loin du match référence tant attendu", soulignait le très solide défenseur Rodrigue Piette. "C’était un tournant, on ne l’a pas raté." (...)