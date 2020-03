C’était dans l’air et ce n’est donc finalement pas une surprise que le bourgmestre de Profondeville Luc Delire ait interdit l’organisation des onze finales de la Coupe de Province prévues ce week-end au Complexe de La Hulle à Profondeville.

"C’est un événement qui regroupe plus de 1000 personnes (NdlR : 1600 entrées payantes l’an dernier) et qui, de par sa nature, est un moment important de rencontres intergénérationnelles", confient José Lauwerys, président du CP namurois, et Bernard D