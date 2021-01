Grosse déception pour les fans de rallye, les pilotes et les organisateurs. L'édition 2021 du Rallye des Ardennes, qui passe généralement par les communes d'Anhée, Dinant, Houyet et Ciney, n'aura pas lieu le dimanche 28 mars prochain.



"Nous avions été l’un des premiers clubs à devoir annuler le Rallye des Ardennes 2020 suite à la première vague du Covid-19. Nous espérions pouvoir organiser en ce début 2021 une édition remaniée de cette épreuve mythique en Belgique. Malheureusement, la situation sanitaire actuelle nous contraint à vous annoncer à contre cœur une mauvaise nouvelle. En effet, nous devons nous rendre à l’évidence, il nous est impossible d’organiser dans des conditions – que nous jugeons – suffisamment acceptables l’édition 2021 du Rallye des Ardennes. Les mesures de huis clos pour les spectateurs et les conditions plus que drastiques imposées par les différents niveaux de pouvoir rendent extrêmement compliqué voire impossible l’organisation correcte d’une épreuve au mois de mars", indique l'organisation dans un communiqué.