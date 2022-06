Entre deux missions pour le boulot, Laurane Sinnesael a disputé les Mondiaux de descente de rivière en kayak, à Treignac, dans le centre de la France. Des Mondiaux qui ont finalement été assez positifs pour la jeune kayakiste. Son bilan individuel ? Une quatorzième place dans la finale de sprint et une deuxième place dans la finale en distance classique.

"Le bilan est plutôt positif, même si j’étais un peu déçue de certains résultats à chaud, notamment de la douzième place sur la distance classique, raconte Laurane Sinnesael. Mais au final, quand j’analyse un peu ma course, ma préparation et tout cela, je me rends compte que mon résultat est assez normal. (...)