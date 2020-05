, précise Tanguy Berte, organisateur du Jambon avec sa famille et l'aide de 80 bénévoles.

Le Trail du Jambon avait prévu de financer le projet du Népalais, ainsi que l’achat de matériel sportif pour les écoles de la commune de Vresse-sur-Semois. Et bien même si le Trail du Jambon n'a pas eu lieu, ce sont quelque 6000 euros qui seront remis au profit de ces deux nobles causes!

"Les participants avaient le choix entre se faire rembourser leur inscription, ou faire parler leur cœur en faisant don du montant de celle-ci", explique Tanguy Berte. "Un peu plus de la moitié a très généreusement opté pour cette seconde opportunité, ce qui représente pas loin de 6000 euros."

Tanguy Berte et sa fidèle équipe fixent d'ores et déjà rendez-vous le 22 mai 2021, pour une prochaine tranche de plaisir et de générosité.