Les sentiments étaient mitigés du côté aischois au terme de la rencontre avec le nul de Warnant qui les privait de la seconde tranche mais une victoire importante qui permet aux hommes d’Emmanuel Rousselle de revenir à la hauteur de leur principal concurrent pour le titre. "Nous avons connu un premier quart d’heure compliqué avant de nous installer progressivement dans la rencontre. À la pause, j’ai demandé à mes joueurs de presser plus haut et, en ayant le vent pour nous, de tenter leur chance de loin. Et après deux minut