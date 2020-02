Patrick Habirora n'a que 18 ans mais s'est déjà invité dans la cour des grands en ju-jitsu brésilien. Le mois dernier, pour l'une de ses premières compétitions chez les Seniors, il a ramené une médaille de bronze de l'Euro disputé au Portugal « Une discipline qui est régie par une ligue privée (IBJJF) mais si l'on compare au foot, c'est l'équivalent de la Champion's League » précise-t-il. « Il devait bien y avoir 5000 personnes dans la salle et l'un de mes duels a fait 100 000 vues sur Instagram. Les combats se font surtout au sol, avec des immobilisations et des étranglements. C'est un peu comparable au judo, si ce n'est que dans ce sport, seules les clés de bras et de coude sont autorisées. »