Le Bureau Régional de l’arbitrage namurois a tiré la sonnette d’alarme à l’occasion de la dernière assemblée générale provinciale. Le nombre d’arbitres inscrits est une nouvelle fois à la baisse. Une situation qui devient inquiétante.

"En un an, on a perdu une trentaine d’arbitres. Ce qui est encore plus interpellant, c’est que cela touche toutes les catégories : huit en P1, cinq en P2 et six en P3 en plus des jeunes", explique le président Maurice Pestiaux.

Les nouvelles inscriptions ne permettent pas de compenser les arrêts annuels. "Il y a un an, on a eu 45 nouveaux arbitres… mais rares sont ceux qui vont au bout du cursus." Ils ne seraient même pas une dizaine.