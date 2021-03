Les Namuroises restent sur une défaite à Liège Panthers (72-67) qui lui a temporairement pris la troisième place. Au-delà de la mauvaise opération au classement, les Rouges ont surtout livré une prestation indigne de leurs qualités intrinsèques et qui pose question. "Mon groupe avait été prévenu des joueuses en forme côté principautaire, tout avait été expliqué à la théorie mais au final le duo Schmidt-Henket a pu inscrire 41 points", explique Philip Mestdagh. "C’est très frustrant de voir que ce qu’on travaille spécifiquement ne sert à rien. On est incapable de défendre collectivement. Offensivement, certaines préfèrent dribbler que faire vivre la balle et ne pensent qu’à leurs statistiques. Ce lundi, j’ai montré aux joueuses une vidéo de toutes les situations que je n’acceptais pas sur un terrain. Elles ont une bonne réaction à l’entraînement mais c’est en match qu’il faudra confirmer."