Le Basket Namur Capitale a décroché le 18e titre de son histoire. Une simple ligne supplémentaire au palmarès.

Le groupe et le staff se sont réunis une dernière fois ce mercredi soir pour partager un verre. Plus pour se dire au revoir que pour savourer leur sacre. On se réjouit rarement d’un succès sur tapis vert. Encore moins au vu du contexte et du déroulement surréaliste des heures ayant précédé la décision définitive de la Fédération.

"Un peu avant 18 h, nous sommes montés dans le car pour nous rendre à Braine, étant donné que la Fédération ne nous avait pas avertis officiellement que notre adversaire se retirait de la compétition", explique le coach Philip Mestdagh.