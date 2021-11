L’attaquant taminois Pino Rossini a choisi de mettre fin à sa collaboration avec la Jeunesse Tamines. Mécontent du temps de jeu qu’il a cette saison, l’ancien professionnel n’a en plus pas apprécié de s’être échauffé toute la seconde période pour ne pas monter au jeu, ce samedi soir contre St-Ghislain tertre Hautrage.

"C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Je ne suis plus un gamin de 18 ans. On aurait au moins pu m’expliquer pourquoi. Je ne mets toutefois pas fin à ma carrière. Je vais continuer à m’entraîner sur le côté et on verra par la suite ce qu’il sera possible de faire."