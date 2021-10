Annoncé comme un des outsiders de la Philippe Gilbert, Maxence Place a fait honneur à son statut sur les deux étapes de la course internationale liégeoise. Car le puncheur namurois a remporté le classement final, succédant à un autre coureur wallon, Arnaud De Lie.



Membre de la bonne échappée samedi, entre Aywaille et La Gleize, le coureur de Sprint 2000 Charleroi s’était classé quatrième de cette journée d’ouverture, au sein du quatuor de tête dominé par le Français Thibaud Gruel. Maxence Place y a posé les bases de sa victoires finale, car il a encore fait la course en tête ce dimanche, sur la seconde étape, la plus difficile, avec un final dans les terribles pentes de La Redoute. Dans la bonne échappée à nouveau, il était le mieux classé au classement général. Le Britannique Max Poole, son plus dangereux concurrent, a remporté cette dernière étape entre Harzé et Remouchamps, tandis que Maxence Place a pris la seconde place, une petite seconde derrière le vainqueur de l’ultime journée.

Une victoire de prestige pour le Namurois, d’autant plus qu’il n’est que première année dans la catégorie des 17 et 18 ans. Mais ce succès confirme ses excellentes prestations des dernières semaines : il avait remporté la course de côtes de Couvin avant de classer sixième du chrono du Grand Prix du Rublieland (une course UCI), quatrième du contre-la-montre de l’Empereur des Juniors et huitième du classement général, deuxième de l’interclubs de Jemeppe-sur-Meuse et troisième du LVM Saarland Trofeo, une manche de la Coupe des Nations disputée en Allemagne, sur laquelle il avait terminé deuxième du chrono et décroché le maillot du meilleur jeune.