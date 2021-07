Le président de l’Union rochefortoise Nicolas Lhoist n’y est pas allé par quatre chemins lorsqu’il nous a dressé un premier bilan des dégâts provoqués par les inondations de ces derniers jours. "C’est une véritable catastrophe. Les dégâts se chiffrent à plus de 100.000€", avoue-t-il.

L’Union rochefortoise dispose de trois sites différents. Le Parc des Roches pour la D3 ACFF, Eprave pour les jeunes et la P3 et Jemelle pour d’autres jeunes et les Dames.

Le site de Jemelle était encore sous eau ce week-end. "Difficile donc de détailler les dégâts mais je crains le pire. (...)