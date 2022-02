Voici deux ans, la Printanière avait réuni plus de 1500 coureurs sur ses deux distances. Ce samedi, après le coup de vent annoncé, les participants ne seront plus autant au départ du populaire rendez-vous running d’Erpent qui donne chaque année le coup d’envoi du Challenge Delhalle. Mais après deux années de misère pour ce challenge francophone des courses nature, pouvoir à nouveau rassembler quelque 1000 participants est vu comme une victoire.



Pré-inscription obligatoire

"800 coureurs étaient déjà pré-inscrits mercredi soir", se félicite Alain Antoine, qui repart pour un tour à la tête du Delhalle après une année en mode virtuel qui est loin de correspondre à l’ADN de cet historique challenge. "Malgré ces mois compliqués et les changements d’habitude, les coureurs à pied sont toujours là et ont encore envie de se retrouver."

Contexte oblige, les pré-inscriptions sont, cette fois obligatoires. Mais elles resteront ouvertes en ligne jusqu’à samedi matin, 10h.



Tous dehors et dans la gadoue

Le contexte sanitaire a une autre conséquence. La salle du Collège à Erpent, théâtre de rencontres avant la course et de longues discussions après celle-ci, ne sera pas accessible. Pas de distribution de dossard ou de remise des prix à cet endroit, le tout étant déplacé à l’extérieur, sous un petit chapiteau mis à disposition par les autorités. "Vu la météo annoncée, je suis un peu inquiet", ajoute Alain Antoine. "Mais pour la course samedi après-midi, cela devrait être derrière nous." Resteront alors des sentiers immaculés de boue, comme c’est très souvent le cas sur la Printanière.





Un Delhalle qui a dû s’adapter

Si la Printanière peut toujours se targuer d’un joli dynamisme, le contexte des deux dernières années a eu un impact sur d’autres organisations. Comme partout, il est difficile de renouveler les cadres bénévoles. Ainsi, une classique comme l’Ardennaise à Louette-Saint-Pierre ou encore le semi-vert d’Amay ont dû se résoudre à rendre le tablier. "Faute de pouvoir renouveler les cadres", constate Alain Antoine. "Certaines épreuves n’ont pas résisté au Covid et à la difficulté de trouver de nouveaux bénévoles."

Déjà présents dans le calendrier sans avoir pu accueillir les coureurs, La Djiblotinne, en juin à Gembloux, ainsi que les Parcs en balade, en juillet à Lombise, devraient cette fois enfin pouvoir fêter leur première dans le Delhalle.



Le calendrier du Delhalle 2022

19 février : La Printanière (Erpent)

6 mars : Le Cross de Bousval (Bousval)

12 mars : La Chaumontoise (Chaumont-Gistoux)

20 mars : Le Val d’Heure (Ham-sur-Heure)

9 avril : Jogging de la Principauté (Chimay)

30 avril : Rund um den See (Butgenbach)

22 mai : La Châtelettaine (Châtelet)

5 juin : La Djiblotinne (Gembloux)

18 juin : Les Forges de la Forêt d’Anlier (Habay)

3 juillet : Les Parcs en balade (Lombise)

28 août : Descente de la Lesse (Dinant)

24 septembre : Jogging de l’Ourthe (Hamoir)

9 octobre : Les Foulées des Flosses (Woluwe-St-Pierre)

Remise des Prix le 3 décembre