Décidément, le Covid fait du tort au basket namurois. Il y a trois semaines, Profondeville annonçait renoncer à sa R1 Dames. Ce jeudi, on a appris que Gembloux n’alignerait plus son équipe masculine en D3 Nationale. Depuis sa promotion il y a an, le groupe de Tom Poppe n’aura donc disputé qu’une seule rencontre à cet échelon, le derby à Belgrade au mois d’octobre.

"Je tiens à rappeler que les finances sont saines mais nous devons assurer la pérennité du club et ne pas compromettre l’excellent travail réalisé dans toutes nos catégories d’âge", explique d’entrée le manager sportif Alain Gaudry.