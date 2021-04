Il est midi et quatre minutes à Anfi del Mar, deux animateurs sont en direct vidéo. Derrière eux, un triathlète vêtu d’une combinaison blanche et bleue passe un portique d’arrivée, il prend le soin de stopper sa montre. 4h04, affiche-t-elle. C’est le temps qu’a mis Victor Alexandre pour venir à bout du Challenge Mogán Gran Canaria ce samedi. Soit 1,9 kilomètres de natation, 86 à vélo et 21 à pied.

L’adrénaline accumulée pendant la course retombe. A bout, une bouteille d’eau à la main, le Namurois pose le regard sur le classement. Il termine 27e, sur 250 partants dont une soixantaine de pros et les plus grands noms du triathlon européen, tous assoiffés de course avant le départ. Il faut dire que cela fait plus de 6 mois qu’un triathlon n’a pas eu lieu en Europe.