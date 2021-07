Il tournait autour depuis la reprise des compétitions. Il flirtait constamment avec la victoire, sans parvenir à la décrocher. Lucas Jacques s’était déjà classé deuxième à Frameries et à Leuze-en-Hainaut. Mais, ce samedi, c’est lui qui a franchi la ligne d’arrivée en vainqueur. Le Namurois affilié à la formation de Sprint 2000 Charleroi a gagné à Tourinnes-Saint-Lambert. "Cette victoire fait du bien et confirme que je suis en bonne condition actuellement", commente le coureur de Mazy. "Je m’étais agréablement surpris récemment en terminant onzième du Championnat de Belgique du contre-la-montre, alors que ce n’est pas ma spécialité. Je visais le Top 20, et je termine à six secondes de la dixième place. Cela m’avait motivé pour la suite. Dès le lendemain, j’avais fait la guerre à Leuze-en-Hainaut, où j’attaque quasiment dès le départ."