C’est en Autriche que se déroulait ce week-end la Coupe d’Europe des jeunes de bloc de l’IFSC. Il s’agissait pour les jeunes athlètes (junior, youth A et B), après le championnat d'Europe en Russie, de la deuxième compétition internationale de la saison.

Samedi, la Namuroise Lucie Watillon a décroché la médaille d’or chez les juniors après avoir toppé 3 blocs en quatre tentatives avant que, dimanche, deux médailles supplémentaires ne viennent compléter le palmarès des jeunes Belges : François Mertens remportant l’argent chez les juniors et Hannes Vanduysen le bronze chez les jeunes A.

Jeune espoir de la Belgium Climbing Team, Lucie Watillon ambitionne de représenter la Belgique aux JO de Tokyo. En arrivant à Graz, elle avait toutefois quelques appréhensions.

"Je revenais tout juste des championnats d’Europe à Perm où le bloc ne s’était pas très bien passé. En arrivant à cette compétition, je voulais surtout prendre du plaisir et me donner à fond."

Après avoir mal démarré les qualifs, elle est pourtant arrivée à se libérer et à enchaîner les trois blocs suivants, tombant au dernier mouvement du 3e bloc, ce qui l’a placée 3e des qualifications. Il n’en a pas fallu davantage pour lui prouver qu’elle était présente sur cette compétition, et en forme ! En finale, elle topa le premier bloc en deux essais, le 2e et le 4e du premier coup. Et personne ne vint à bout du 3e problème.

"Ça me paraissait tellement loin la première place… et pour finir, j’y suis !" indique Lucie Watillon. "Je suis tellement heureuse de remporter ma première coupe d’Europe jeune. J’ai encore du mal à réaliser ce qui s’est passé, mais je vais prendre le temps de savourer cette victoire et j’ai hâte de la suite !"