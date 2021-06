Un Namurois s’est ajouté ce samedi à la liste des finishers de "l’Everesting Challenge", défi sportif qui consiste à gravir l’altitude du Mont Everest, soit 8.848m.

"Je m’étais longuement préparé pour les 90km du Mont-Blanc qui devaient avoir lieu le 25 juin. Une course exigeante et réputée. Mais elle a été déplacée en dernière minute à la première semaine de juillet. Je ne savais pas déplacer mes congés", explique Renaud Poncin, 38 ans, oncologue à l’hôpital St-Pierre d’Ottignies. "J’étais un peu frustré d’avoir fait une grosse préparation avec beaucoup d’heures d’entraînement pour un ultra et de ne pas pouvoir y aller. J’ai alors vu un de vos articles sur deux autres Namurois (Ndlr : Antoine Portetelle et William Degembe) qui ont réalisé cet Everesting Challenge à Trooz. Ce challenge un peu inhabituel et farfelu m’a bien tenté", poursuit le citoyen profondevillois. "Je me suis entraîné spécifiquement durant quelques semaines car monter et descendre constamment n’allait pas être le même effort que sur les 90 km."