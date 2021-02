C’est un coup de semonce dans le basket namurois. Profondeville Sharks a annoncé ce jeudi renoncer la saison prochaine à sa R1 Dames. La raison est d’ordre financière.

"Si l’on additionne les frais de licence collective (3 000 euros), d’arbitrage (3 500 euros), de location de salle, les défraiements des joueuses et du staff, cette équipe nous coûte 17 200 euros par an", précise le président, Pascal Anthonissens. "Sur un budget qui avoisine les 100 000 euros, ce n’est pas rien. Il n’y a plus de recettes de buvette, de soupers et d’autres événements depuis longtemps. Or, cela représente normalement 43 % de notre budget."