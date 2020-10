Comme chaque semaine depuis le début du championnat, certaines rencontres prévues ce week-end seront reportées à la suite de cas de Covid-19. Ce mercredi soir, on apprend que la rencontre entre Ciney et Andenne prévue samedi soir n'aura pas lieu, suite à un cas au sein de l'effectif cinacien. Ce match s'ajoute à trois autres rencontres elles aussi reportées : Loyers – Malonne (cas chez les Loyersois), Molignée – Condruzien (cas dans les deux effectifs) et Grand-Leez – Nismes (cas à Nismes).