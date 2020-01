Andenne est fort mal payé depuis le Nouvel An.

Sur le papier, le derby entre le dernier et le leader aurait dû être disproportionné, d'autant que les Andennais devaient se passer de cinq joueurs. Dans les faits, les visités ont mené la danse tout au long de la première mi-temps en proposant un jeu chatoyant. Gembloux n'a pu qu s'accrocher via des paniers de raccroc et des deuxièmes ballons. Si les visiteurs sont progressivement revenus dans le coup, ils le doivent simplement à une défense de zone assez haute et agressive qui a perturbé les sept joueurs locaux qui se sont progressivement et logiquement émoussés. Au final, ce s'est joué sur l'un ou l'autre lancers franc raté ou l'un ou l'autre rebond capté. C'est la quatrième défaite consécutive sur le fil pour Andenne qui est fort mal payé depuis le Nouvel An. De son côté, Gembloux a certes renoué avec le succès après sa déconvenue face au Royal IV (74-97) mais ne s'est pas nécessairement rassuré avant le gros derby à Ciney.

Andenne – Gembloux 81-82

24-22, 49-43, 65-66

Andenne : Garot 13 (1x3), Debruyn 10 (2x3), Sprimont 2, Bertholet 5, Melon 2, Klein 16 (4x3), J. Vanoverschelde 16, Degey 16.

Gembloux : Degimbe 6 (1x3), Mureddu 8 (2x3), Seki Kandi 12, Steinier 23 (4x3), Bernard 28 (1x3), Tshiteya 2, Goffaux 3, Reconnu